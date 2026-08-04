Detienen a hombre armado cerca de club de golf antes de visita de Trump a California

Un hombre armado fue detenido en las inmediaciones del club de golf de Rancho Palos Verdes, California, antes de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras el Servicio Secreto investiga si el sospechoso representaba una amenaza para el mandatario, informó CNN.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles identificó al detenido como Jeanine John Taele, de 38 años, quien presuntamente tomaba fotografías y videos de las instalaciones mientras observaba los preparativos de seguridad para la llegada del presidente.

Las autoridades informaron que Taele fue arrestado por portar un arma de fuego oculta y municiones prohibidas. Posteriormente, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) realizaron un cateo en su domicilio, donde aseguraron un rifle tipo AR modificado ilegalmente, una pistola calibre .45, chalecos antibalas, cargadores de alta capacidad, municiones, equipos de radiocomunicación y varios cuadernos con lo que describieron como “declaraciones preocupantes”.

El Servicio Secreto y el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI mantienen abierta la investigación para determinar el alcance del caso y establecer si existen elementos para presentar cargos adicionales.

De acuerdo con una fuente federal citada por CNN, hasta el momento no existen indicios de que el detenido estuviera preparando un atentado contra Trump; sin embargo, las autoridades continúan con las indagatorias. El Departamento del Sheriff agregó que, por ahora, no se ha identificado una amenaza creíble para la población.