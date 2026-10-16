Detienen a Gilberto Gómez, alcalde morenista de Puerto Aventuras, por extorsión a comerciantes

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó este jueves que fue detenido el alcalde morenista de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez, y otras dos personas por su presunta participación en el delito de extorsión agravada.

Los dos arrestados fueron identificados como Karla Paola “N”, funcionaria de la Dirección de Desarrollo Económico de dicha alcaldía perteneciente al municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), y Jorge “N”, quien presuntamente participó en las amenazas a la víctima.

De acuerdo con la fiscalía, los hechos ocurrieron a principios de año cuando Gilberto “N” se habría presentado en un negocio ubicado en la colonia Puerto Maya, para exigirle a la víctima que se regularizara y que acudiera con Karla Paola “N”.

Posteriormente, el afectado acudió con la funcionaria, quien le advirtió que, de no realizar un pago, le retirarían su mercancía.

El 6 de febrero, por no efectuar el pago, habrían acudido al establecimiento seis personas, entre ellas Jorge “N”, quien supuestamente dijo que todos los vendedores debían reportarse, o de lo contrario “los iban a levantar”, amenazándola con que regresaría a “tablearlos”.

La fiscalía precisó que el pasado 7 de mayo, Jorge “N” se presentó de nuevo al negocio de la víctima para exigirle una cantidad semanal de dinero, a pesar de que hizo el pago que le pidieron previamente, y lo amenazó con retirarlos del lugar y “tablearlos”.