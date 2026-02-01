Detienen a exalcalde de Rosales en posesión de un arma de fuego; revisan si permiso está vigente

El exalcalde de Rosales, Pepe Ramírez, fue detenido la tarde de este domingo en posesión de un arma de fuego por elementos de la policía de ese municipio.

El arresto ocurrió en el lugar conocido como “carril de carreras”, en donde se llevó a cabo un operativo preventivo por parte de policías municipales de Rosales.

Al momento de realizar una revisión, al exalcalde Ramírez le encontraron una pistola calibre .9mm, además de una placa que al parecer permitía su posesión, sin embargo, para llevar a cabo los procedimientos adecuados.

Por lo que será el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) el que determine la situación jurídica del exalcalde de Rosales.