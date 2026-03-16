Detienen a dos hombres por robo a local comercial al norte de la ciudad

Elementos de la Policía Municipal adscritos al Distrito Colón realizaron la detención de dos hombres por su probable participación en un robo a un establecimiento comercial, hechos ocurridos durante la madrugada en la colonia Granjas del Valle

Los agentes respondieron a un reporte de alarma en local comercial sobre la Colon y avenida Transformación. Al arribar al lugar observaron a dos hombres con diversos artículos tratando de huir por lo que de inmediato le dieron alcance.

Tras revisar el lugar, se localizaron daños y mercancía tirada en el interior. Los detenidos fueron identificados como Jesús Guadalupe F. M., de 27 años de y Luis Antonio L. P., de 42 años edad.

Ambos hombres fueron trasladados a la Comandancia Zona Norte y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él._