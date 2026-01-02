Detienen a dos hombres en posesión de vehículo con reporte de robo en EUA

• Fueron detenidos en flagrancia cuando circulaban por la colonia Junta De Los Ríos

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en flagrancia a dos hombres por posesión de vehículo con reporte de robo em Estados Unidos.

La detención se realizó en coordinación con agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), este miércoles 31 de diciembre de 2025, en el cruce de la Vialidad Sacramento y calle Yucatán, de la colonia Junta De Los Ríos.

En la intervención policial, fueron detenidos José M. D., de 28 años de edad, y Cristian Alejandro A. H., de 43 años de edad, por el referido delito.

El vehículo asegurado fue una camioneta tipo pick up, de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2019, de color negro, que tenía reporte de robo del día 22 de noviembre del 2025, en El Paso, Texas, Estados Unidos de América (EUA).

Las personas detenidas y la unidad asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).