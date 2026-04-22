Detienen a 4 masculinos por narcomenudeo en Anáhuac y Cuauhtémoc

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron durante acciones contra el narcomenudeo, a cuatro personas por posesión de droga, en diversas acciones efectuadas ayer martes 21 de abril, en el municipio de Cuauhtémoc.

En las calles Ejido y Reforma del seccional de Anáhuac, detuvieron a Daniel Alonso M. G., de 33 años de edad y Antonio G. T., de 47 años de edad, el primero traía consigo un envoltorio que contenía .24 gramos de Cristal, y el segundo un envoltorio que contenía .21 gramos de la misma sustancia.

Mientras que en las calles Mártires de Río Blanco y Martín Córdova, de la colonia Emiliano Zapata de la ciudad de Cuauhtémoc, detuvieron a Ramón Humberto M. M., de 43 años de edad, persona que tenía en posesión un envoltorio de plástico que contenía una 3.69 gramos de cristal.

Finalmente, la detención de Manuel Ángel O. C., de 25 años de edad, fue en las calles Chapultepec y boulevard Jorge Castillo, en la colonia Tierra Nuev de la ciudad de Cuauhtémoc, ya quien se le encontró entre sus pertenencias un envoltorio con 34 gramos de mariguana.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).