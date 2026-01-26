Detienen a 2 mujeres con medicamento controlado en restaurante de Buenaventura

• En la acción policial realizada mediante cateo en un restaurante, la autoridad federal detuvo a dos mujeres

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, colaboraron con la Policía Ministerial Federal en el cumplimiento de una orden de cateo a un restaurante en el poblado de Ricardo Flores Magón, municipio de Buenaventura, Chihuahua.

La intervención judicial, en la que también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fue en el restaurante denominado “Los reyes del camino”, que se ubica en el kilómetro 77+690 de la carretera federal.

En el lugar se efectuó el aseguramiento de nueve carteras con 12 capsulas cada una del medicamento denominado Clobenzorex de 30 mg.

Durante la intervención, se realizó la detención de quienes se identificaron como Mayra Manuela M. C., de 34 años de edad y Jessica A. R., de 35 años de edad.

Las detenidas y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, las imputadas se presumen inocentes mientras no se declaren sus responsabilidades mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).