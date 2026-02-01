Detiene SSPE a un hombre relacionado con privación de la libertad y homicidio en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Estado Mayor, en coordinación con la Guardia Nacional, realizó el aseguramiento de un vehículo, un masculino y narcótico, presuntamente relacionados con hechos de privación ilegal de la libertad y homicidio, en Ciudad Juárez.

Los hechos se registraron el 31 de enero, en la colonia Infonavit Casas Grandes, como resultado de labores de investigación y análisis de videograbaciones mediante la Plataforma Centinela, en seguimiento al reporte de homicidio y privación de la libertad ocurridos el 30 de enero del presente año.

Derivado del trabajo de inteligencia y con apoyo de la Dirección de Análisis Táctico, se logró identificar un vehículo presuntamente vinculado tanto a la privación de la libertad de un menor de edad, como a un evento posterior de homicidio. Con esta información, se estableció una zona de búsqueda, donde el vehículo fue nuevamente detectado mediante cámaras particulares del sector.

Tras implementar un operativo de vigilancia, los elementos localizaron un vehículo con las características previamente identificadas, procediendo a su intervención con las debidas medidas de seguridad. Durante una inspección preventiva, se localizaron 10 envoltorios de plástico con una hierba verde, seca y olorosa, con características propias de la marihuana, por lo que se realizó el aseguramiento del masculino, el narcótico y el vehículo.

Posteriormente, al realizar una inspección más detallada del vehículo en instalaciones de la SSPE, se observaron manchas rojizas con características similares a sangre en diversas partes de la unidad, motivo por el cual se solicitó la intervención de la Unidad de Homicidios y personal pericial, quienes llevaron a cabo el procesamiento del vehículo, asegurando diversos indicios para su análisis.

El vehículo fue trasladado al corralón correspondiente, mientras que el detenido, el narcótico y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente, por delitos contra la salud y por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio, conforme a lo establecido por la ley y respetando en todo momento el debido proceso.