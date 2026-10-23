Detiene SSPE a adolescente y asegura dos armas largas tras enfrentamiento en Belisario Domínguez

Un operativo interinstitucional coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la agencia Estatal de Investigaciones (AEI), desplegado el jueves 22 de octubre en el municipio de Belisario Domínguez, derivó en la detención de un adolescente por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como en el aseguramiento de dos armas largas y equipo táctico.

El reforzamiento preventivo se originó ante reportes ciudadanos sobre la presunta presencia de personas armadas en zonas como Santa María de Cuevas, San Rosalía de Cuevas, Hacienda de los Remedios, El Rosario y sectores aledaños.

Durante los recorridos se identificaron civiles que portaban armas largas, quienes abrieron fuego contra los elementos mismo que neutralizaron la agresión. Como resultado del operativo fue detenido un adolescente, quien portaba un arma larga calibre 7.62 × 39 milímetros y equipó táctico con distintivos con posible relación con algún grupo delictivo de la región.

Además, durante la inspección en la zona, fue asegurada otra arma de fuego de alto calibre tipo fusil, así como tres pecheras tácticas, 12 cargadores y 225 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm.

La persona detenida y los indicios fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en el municipio de Cuauhtémoc, donde se realizaron los trámites para su puesta a disposición ante la autoridad federal competente.

La SSPE refrenda el compromiso de reforzar la presencia policial en todo el territorio estatal para brindar paz y seguridad a las familias chihuahuenses.