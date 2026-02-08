Detiene Policía Municipal a sujeto acusado de robo

Durante recorridos de vigilancia en el Distrito Villa, elementos de la Policía Municipal lograron la detención de un hombre por el presunto robo de diversas pertenencias de un domicilio.

Los oficiales patrullaban la colonia Colinas del Sol cuando, al circular por la calle Avestruz, observaron a un individuo que, al notar la presencia de la unidad policial, arrojó al suelo una mochila y una bicicleta, intentando alejarse rápidamente del lugar.

Mientras los agentes procedían a interceptarlo, un vecino del sector se acercó para señalar que los objetos abandonados eran de su propiedad y que habían sido sustraídos de su domicilio momentos antes.

Al inspeccionar la mochila, los policías localizaron en su interior un autoestéreo. Ante estos hechos el sujeto, identificado como Jonathan Isaí M. M., de 38 años de edad, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso.