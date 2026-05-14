Detiene Policía Municipal a dos hombres por presunto robo y agresiones con machete al sur de la ciudad

-Acciones durante operativo Verano Seguro.

Elementos del Equipo de Proyectos Especiales (EPE) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, detuvieron a dos hombres señalados por el probable delito de robo y presuntas agresiones con machete en la colonia Flores Magón.

Los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia como parte del operativo Verano Seguro, cuando atendieron un reporte en el que se alertaba sobre dos sujetos que presuntamente habían sustraído diversas pertenencias de una vivienda y amenazaban a vecinos del sector con un machete.

De acuerdo con el reporte, los hombres se encontraban agresivos y lanzaban machetazos contra las personas presentes, por lo que los elementos policiacos actuaron de inmediato para controlar la situación.

Los presuntos responsables, identificados como Jesús Ricardo D. A., de 34 años de edad, y Ramón Alberto L. E., de 25 años, fueron detenidos y trasladados a la comandancia Zona Sur para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con lo asegurado.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.