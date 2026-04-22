Detiene Policía Ministerial a pareja en posesión de mariguana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a Alex Gerardo C. C., de 18 años y a Andrea Sofía M. O., de 26 años de edad, por delitos contra la salud, en la colonia Parajes del Sur, en Ciudad Juárez.

La detención de la pareja fue en la calle Tres Arroyos, en donde los agentes investigadores les realizaron una revisión y localizaron entre sus pertenencias 418 gramos de una hierba con características de la marihuana, distribuidos en 34 envoltorios de plástico.

Los detenidos, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que procederá con las investigaciones por delitos contra la salud.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).