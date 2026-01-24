Detiene Grupo Beta a hombre por el delito de fraude en la zona centro

-El Fraude es denominado “Truco del Pañuelo”.

H.Ciudad de Chihuahua, Chih., a 24 de enero de 2026- Elementos del Grupo Beta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, realizaron la detención de un hombre por su probable responsabilidad en el delito de fraude, en hechos ocurridos sobre las calles Teófilo Borunda y Neri Santos, en la zona centro de la ciudad.

Fue durante recorridos de vigilancia y prevención del delito sobre las calles Neri Santos y Julián Carrillo, cuando fueron interceptados por un ciudadano, quien manifestó haber sido víctima de fraude mediante el denominado “Truco del Pañuelo”.

De acuerdo con el reporte, el presunto responsable cuestionó a la víctima si había extraviado un fajo de billetes envuelto en un pañuelo color blanco con morado, insistiéndole para que realizara un intercambio por la cantidad de 1,500 pesos. Tras concretarse el intercambio, la víctima se percató de que el pañuelo únicamente contenía papel con imágenes de billetes impresos.

Gracias a las características proporcionadas, los oficiales lograron ubicar y detener al presunto responsable metros más adelante, identificado como Joaquín B. G., de 65 años de edad, quien fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía Zona Centro para el seguimiento legal correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.