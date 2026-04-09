Detiene Fiscalía Sur a pareja con droga tras cateo en la colonia Américas

Derivado de una investigación por delitos contra la salud, la Fiscalía de Distrito Zona Sur cumplimentó una orden de cateo que permitió la detención en flagrancia de dos personas, así como el aseguramiento de droga y diversos objetos de interés criminalístico.

La diligencia se realizó la tarde de ayer miércoles en un domicilio ubicado en la calle José San Martín, de la colonia Américas, en la ciudad de Parral, y estuvo encabezada por Agentes del Ministerio Público, con el apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, Peritos y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Como resultado de la intervención en el citado inmueble, las autoridades detuvieron a Nohemí E. A. y Luis René S. P., de 43 y 42 años de edad, respectivamente, a quienes se les aseguró lo siguiente:

– 01 costal con 3.5 kilogramos de marihuana

– 02 pipas hechizas

– 01 foco con residuos de metanfetamina

– 01cartucho calibre .9 milímetros

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de esta representación social que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

Con dichas acciones que esta representación social y sus elementos policiacos realizan de manera permanente, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).