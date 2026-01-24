Detiene EPE y K9 a tres por delito de daños en La Galera

-Se atrincheraron al interior de domicilio

H.Ciudad de Chihuahua, Chih., a 24 de enero de 2026- Elementos de la Dirección de Seguridad Publica Municipal adscritos al Equipo de Grupos Especiales(EPE) y K9, lograron la detención de 3 hombres por el delito de daños en un domicilio ubicado en las calles del Pardo y del Oviedo en la colonia Galera V.

Al número de emergencias se recibió un reporte en el que señalaron a 2 personas agresivas que realizaron daños a un vehículo Chevrolet Malibu 2016, por lo que agentes de despliegue del Distrito Morelos arribaron al lugar, en donde fueron sorprendidos por tres sujetos quienes los atacaron desde el patio de la vivienda con piedras, dejando a un elemento herido, sin gravedad, mismo que fue trasladado a una unidad médica para su revisión.

Los hombres se atrincheraron al interior del inmueble portando armas blancas, por lo que los agentes se desplegaron de manera estratégica para ingresar al inmueble con el apoyo de los binomios en turno

Vico, Fausto y Scott, logrando la captura de quienes se identificaron como: Abisai R. C., de 24 años de edad, Abigael R. C., de 24 años y a Luis Uriel R.C., de 29 años.

Cabe mencionar que durante la intervencion ningun elemento fue desarmado como ha trascendido en algunas versiones periodísticas.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.