Detiene DSPM a automovilista con supuesta cocaína en la 20 Aniversario

Agentes que realizaban recorridos en la zona norte de la ciudad, localizaron en la colonia 20 Aniversario a un hombre, a quien le fueron asegurados 3 envoltorios de un polvo blanco de apariencia similar a la cocaína.

El detenido, de nombre Daniel R. P. y 38 años de edad, había dejado durante la madrugada su auto, un Volkswagen de color plata, con el motor encendido sobre la calle Fernando Baeza y Miguel Sigala y tras cometer una falta administrativa, los policías le hicieron una revisión que arrojó como resultado la localización de las 3 bolsas con polvo.

En ese sentido, los policías municipales hicieron la detención del probable responsable de delitos contra la salud, así como de la sustancia mencionada y el auto para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado y dar seguimiento a su situación personal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.