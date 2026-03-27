Detiene COE a mujer durante cateo, se le aseguraron 207 dosis de cocaína y un arma de fuego

Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en colaboración con la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional, cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble que se ubica en la calle Melón de la colonia El Granjero.

En dicho lugar, tras una inspección, se aseguró lo siguiente:

• 77 envoltorios de plástico transparente que contienen un polvo blanco y fino con las características propias de la cocaína en polvo, dando un peso de 106 gramos.

• 130 envoltorios de plástico transparente que contienen una piedra blanca y sólida con las características propias de la cocaína en piedra, dando un peso de 22 gramos.

• Un arma de fuego tipo pistola en color negro calibre .380, con un cargador metálico de color negro abastecido con 8 cartuchos útiles calibre .380.

• Bolsa en color café con la leyenda “Guess”.

Además, se realizó la detención de quien se identificó como Verónica G. J., de 50 años de edad.

La detenida y lo asegurado quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, para la continuación de las investigaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).