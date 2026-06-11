Detiene COE a masculino en posesión de mariguana y cocaína

Elementos del Centro de Operaciones Estratégicas de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a una persona de nombre Jesús Alfonso V. V., por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

La detención se llevó a cabo en las calles Ramón Rayón y Rumorosa, de la colonia La Paz, en donde los agentes investigadores lo revisaron y encontraron entre sus pertenencias un kilo 206 gramos de una hierba con características de la mariguana, distribuida en dos bolsas de plástico, así como de 10 gramos de cocaína, en 14 envoltorios.

El detenido de 22 años de edad, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).