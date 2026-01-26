Detiene célula BOI a 4 hombres con armas de fuego largas en Moris

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación que participan en las Bases de Operaciones Inter Institucionales (Células BOII), detuvieron a cuatro masculinos en posesión de armas de alto poder, en el poblado Cieneguita de Rodríguez, municipio de Moris.

Los detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto S. V., de 25 años, originario de Empalme, Sonora; Ramiro Ezequiel M. C., de 26 años, originario de Álamos, Sonora; Joaquín H. C., de 35 años, originario de Milpillas, Chihuahua., y Francisco Orlando G. R., de 29 años de edad, originario de Navojoa, Sonora.

La detención de las mencionadas personas, quienes dijeron pertenecer al grupo delictivo conocido como “Gente Salazar”, fue en un Operativo Conjunto efectuado el pasado viernes 24 y sábado 25 de enero, con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Se les aseguró el siguiente armamento:

* 1 arma de fuego tipo fusil, modelo AK-47, calibre 7.62×39 mm,

* 1 arma de fuego tipo fusil AK-47, calibre 7.62X39mm.

* 1 arma de fuego tipo fusil AK-47, calibre 7.62X39mm.

* 1 arma de fuego tipo fusil AK-47, calibre 7.62X39mm.

* 7 cargadores metálicos para fusil tipo AK-47.

* 240 cartuchos útiles calibre 7.62 X 39mm.

* 1 chaleco táctico color negro.

La Fiscalía de Distrito en la Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos en coordinación con otras corporaciones e instituciones de Gobierno.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).