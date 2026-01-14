Detiene AEI y Ejército a hombre con pistola y droga en Cuauhtémoc

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, detuvieron a un hombre que se identificó como Orlando G. G., por posesión de una pistola y dos envoltorios con cocaína, en calles del fraccionamiento Ciudadela, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Como parte de las acciones de prevención y vigilancia, el personal operativo circulaba por la calle Circuito de Meoqui, cuando se percataron de la actitud sospechosa de masculino y al proceder a revisarlo, encontrando entre sus pertenencias, un arma de fuego tipo escuadra, calibre 9 milímetros, abastecida con 10 tiros útiles, así como dos envoltorios de plástico que contenían 4.39 gramos de cocaína.

El detenido de 28 años de edad, junto con el arma de fuego y la droga asegurada, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlo a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y contra la ley de armas de fuego.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos de manera coordinada con otras corporaciones e instituciones de Gobierno.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

