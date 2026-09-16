Detiene AEI en flagrancia a un hombre con fentanilo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, detuvieron a quien se identificó como René G. R., por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia se realizó en la intersección de las calles Morelos y Dolores Hidalgo de la colonia Rincón de Waterfill, en donde se inspeccionó al hombre de 34 años de edad, entre sus pertenencias se localizó lo siguiente:

• 2 bolsas de plástico transparentes que contenían pastillas color azul con la leyenda M30 con las características propias del fentanilo.

• 1 paquete confeccionado transparente que contiene diversas pastillas multicolor con la leyenda M30 con las características propias del fentanilo.

Droga con un peso total de 162 gramos, que junto con el detenido, quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).