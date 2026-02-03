Detiene AEI a tres personas por violencia familiar en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a tres personas que contaban con órdenes de aprehensión por el delito de violencia familiar.

Los detenidos, de nombres Zayra Pamela G. O., José Anastasio C. P. y Jorge Iván V. M., eran buscados por hechos ocurridos en diversas temporalidades, durante los años 2023 y 2025, en la ciudad de Parral

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los detenidos ejercieron violencia física, verbal y psicológica en perjuicio de sus hijos y parejas sentimentales.

Los imputados fueron puestos a disposición de los Jueces de Control que los requirieron para llevarlos a las audiencias en donde agentes del Ministerio Público formularán imputación en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).