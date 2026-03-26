Detiene AEI a tres imputados por el delito de violencia familiar en Parral

– Uno de los detenidos contaba con otra orden de aprehensión por el delito de daños

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a tres masculinos que contaban con órdenes de aprehensión por el delito de violencia familiar.

Los detenidos, de nombres Manuel Joaquín S. R., Amilkar Alonso R. P. y Jesús José E. M., aparecen como probables responsables de agredir física y verbalmente a sus parejas sentimentales, en diversos hechos ocurridos durante 2024 y el presente año.

Cabe mencionar, que, a Jesús José E.M., se le cumplimentó un segundo mandamiento judicial por los delitos de daños imprudenciales y daños dolosos, cometidos el 09 de junio de 2024 durante un accidente vehicular.

Tras su aprehensión, los imputados quedaron a disposición de los Jueces de Control que los requirieron para llevarlos a sus respectivas audiencias, en donde esta representación social les formulará las imputaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).