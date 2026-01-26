Detiene AEI a sujeto que intentó matar a su pareja en Guadalupe y Calvo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron con una orden de aprehensión a José Ángel C. T., quien aparece como probable responsable de los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y violencia familiar.

La persona detenida de 39 años de edad, era buscada por hechos ocurridos en octubre de 2024 y junio de 2025, en la comunidad de Palos Muertos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en donde, de acuerdo con la investigación ministerial, intentó privar de la vida con un objeto punzo cortante a su pareja sentimental.

La detención del José Ángel C. T., se realizó este lunes en la referida comunidad y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde esta representación social formulará imputación en su contra.

El trabajo de los investigadores ministeriales permite recabar las pruebas necesarias para poner ante la autoridad a los probables responsables de estos delitos que atentan contra las mujeres, a quienes se les garantiza protección y seguridad bajo los protocolos de género con que cuenta la justicia chihuahuense.