Detiene AEI a sujeto por robo agravado en Chihuahua

Uniformados de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Luis Alberto A. V., por su probable participación en el delito de robo con penalidad agravada cometido en perjuicio de una víctima.

La detención tuvo lugar el 02 de enero esta tarde en la colonia Revolución en la ciudad de Chihuahua.

El detenido fue puesto a disposición del Juez Penal que le requería en el Distrito Judicial Morelos donde serán agentes del Ministerio Público quienes le harán de su conocimiento los hechos delictivos que se le atribuyen.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)