Detiene AEI a sujeto por posesión de narcóticos y arma de fuego en Parral

Como resultado de los trabajos de seguridad y las estrategias implementadas para la disuasión de los delitos en la ciudad de Parral, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Manuel Joaquín S. R., de 41 años de edad, por los delitos de posesión simple de narcóticos y portación ilegal de arma de fuego.

Fue detenido en flagrancia la noche de ayer lunes, tras una revisión corporal que los agentes ministeriales le realizaron en calles de la colonia López Portillo, en donde se le aseguró lo siguiente:

– 01 pistola tipo escuadra, calibre .22, con cargador abastecido con dos cartuchos útiles.

– 01 envoltorio de plástico con diversas porciones de cocaína.

– 01 envoltorio de plástico con diversas porciones de metanfetamina.

– 01 mochila de color negro.

– 02 teléfonos celulares.

El detenido y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que se encargará de las investigaciones para definir su situación legal.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se logra la captura y el aseguramiento de personas que infringen la ley, garantizando la seguridad a la ciudadanía.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).