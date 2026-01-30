Detiene AEI a sujeto en posesión de cocaína en la colonia Aztecas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron por delitos contra la salud a quien se identificó como Nicolás G. G., en la intersección de las calles Mayas y M. Soto, de la colonia Aztecas, en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia de la mencionada persona, fue ayer jueves 29 de enero, por encontrarle entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contiene 30 envoltorios con una sustancia blanca con las características de la cocaína en polvo, con un peso total de 38 gramos.

El masculino de 34 años de edad y la droga, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, quien continuará con la investigación por el delito contra la salud

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).