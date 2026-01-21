Detiene AEI a pareja con dosis de metanfetamina en Parajes de Oriente

Policías del Centro de Operaciones Estratégicas de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quienes se identificaron como Paulina R.R. y Alexis de Jesús V.H., en posesión de diversos envoltorios con droga.

Durante las labores de investigación y persecución del delito, el pasado lunes 19 de enero, cerca de las 14:30 horas, en el cruce de las calles Desierto de Perú y Custodia de la Republica, de la colonia Parajes de Oriente, detectaron a dicha pareja en una actitud extraña y sospechosa.

Tras una inspección, los oficiales detectaron que ambas personas traían entre sus pertenencias 17 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con las características propias del cristal.

La femenina de 26 años y el masculino de 28 años de edad, junto con el narcótico asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, para la investigación por el delito contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).