Detiene AEI a mujer por homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y secuestro

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Lizbeth Noemí V. P., por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y secuestro.

La detención se llevó a cabo este jueves 17 de febrero, en el kilómetro 152, de la carretera Chihuahua-Juárez, a la altura del poblado El Sueco.

En la orden de aprehensión obsequiada por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos bajo la causa penal 4094/2022, aparece como probable responsable de la muerte de una mujer, así como de atentar contra la vida de un masculino, y del secuestro en perjuicio de ambos.

En próximas horas, Lizbeth Noemí V. P., será llevada a la audiencia inicial, en donde un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

Con el seguimiento que realiza la autoridad ministerial de esta representación social, para el cumplimiento de las medidas cautelares, se garantiza la justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).