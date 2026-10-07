Detiene AEI a masculino por violencia familiar en Villa Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron en la colonia Villa Juárez de la ciudad de Chihuahua, a un masculino de nombre Adán R. S. de 54 años de edad, por el delito de violencia familiar.

Tras cumplimentarle la orden de aprehensión, fue puesto a disposición de la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal.

Será llevado a audiencia inicial, en donde agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia harán de su conocimiento que se le atribuyen actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a las víctimas, en hechos registrados durante el año 2023

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)