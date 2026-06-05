CARGANDO INFORMACIÓN...

Detiene AEI a masculino por violencia familiar en la colonia Jardines de Oriente

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Luis Gonzalo D. G., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar, cometido a una mujer.

La detención de la citada persona de 26 años de edad, fue la tarde de ayer jueves, en la colonia Jardines de Oriente en la ciudad de Chihuahua y quedó a disposición del Tribunal Especializado en Violencia de Género del Distrito Judicial Morelos.

En próximas horas, en la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, le informaran los hechos delictivos que se le atribuyen.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp