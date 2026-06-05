Detiene AEI a masculino por violencia familiar en la colonia Jardines de Oriente

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Luis Gonzalo D. G., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar, cometido a una mujer.

La detención de la citada persona de 26 años de edad, fue la tarde de ayer jueves, en la colonia Jardines de Oriente en la ciudad de Chihuahua y quedó a disposición del Tribunal Especializado en Violencia de Género del Distrito Judicial Morelos.

En próximas horas, en la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, le informaran los hechos delictivos que se le atribuyen.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)