Detiene AEI a masculino por intento de homicidio en la colonia Campesina

En un operativo en coordinación con la DSPM le fue asegurado un chuchillo, un teléfono y las llaves de un vehículo Nissan

Oficiales de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en los términos de la flagrancia a Ian Pierre M. F., de 20 años de edad, por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Lo anterior, por hechos ocurridos este 8 de abril en la calle Claveles, frente al numeral 5203, de la colonia Campesina, en perjuicio de L.P.A.H., de 60 años de edad, quien hasta este momento está siendo atendido en un hospital de la ciudad.

La detención fue realizada metros más adelante, en la calle Margaritas, en un operativo apoyado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

A Ian Pierre M. F., le fue asegurado un cuchillo metálico, en color plata, con empuñadura con cinta negra y listón tricolor, un teléfono celular de color negro, así como un juego de llaves metálicas y una llave de color negro, con la leyenda Nissan.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, para continuar las investigaciones correspondientes.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).