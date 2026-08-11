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Detiene AEI a masculino investigado por homicidio y lesiones en Julimes

  • Andrés A. M., de 78 años de edad, fue capturado con orden de aprehensión en una localidad de Orinda, Rosales

Oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron con orden de aprehensión a Andrés A. M., quien tiene 78 años de edad, por el delito de homicidio calificado y lesiones, en perjuicio de dos masculinos.

La detención se llevó a cabo este martes 11 de agosto, en localidad de Orinda, en el municipio de Rosales, con el apoyo del personal de la Policía Municipal, y fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación en la región Meoqui, quien continuará con las indagatorias.

Andrés A. M. es investigado bajo la causa penal 465/2026, en el Distrito Judicial Abraham González, por el homicidio de Armando O. M. de 62 años de edad, y las lesiones causadas a Isaac O. M., de 34 años de edad, en hechos ocurridos este pasado jueves 6 de agosto, en el municipio de Julimes.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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