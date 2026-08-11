Detiene AEI a masculino investigado por homicidio y lesiones en Julimes

Andrés A. M., de 78 años de edad, fue capturado con orden de aprehensión en una localidad de Orinda, Rosales

Oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron con orden de aprehensión a Andrés A. M., quien tiene 78 años de edad, por el delito de homicidio calificado y lesiones, en perjuicio de dos masculinos.

La detención se llevó a cabo este martes 11 de agosto, en localidad de Orinda, en el municipio de Rosales, con el apoyo del personal de la Policía Municipal, y fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación en la región Meoqui, quien continuará con las indagatorias.

Andrés A. M. es investigado bajo la causa penal 465/2026, en el Distrito Judicial Abraham González, por el homicidio de Armando O. M. de 62 años de edad, y las lesiones causadas a Isaac O. M., de 34 años de edad, en hechos ocurridos este pasado jueves 6 de agosto, en el municipio de Julimes.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).