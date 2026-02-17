Detiene AEI a masculino en Madera por posesión de pick up robada

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación que participan en el operativo de prevención y vigilancia implementado en el Municipio de Madera, detuvieron a quien se identificó como Saturnino A. A., por posesión de una pick up que contaba con reporte de robo.

La detención de la citada persona, de 58 años de edad, fue en la calle Ferrocarril del Barrio La Vinata, en la ciudad de Madera; circulaba a bordo de una troca de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2004, color negro, sin placas de circulación.

Al revisar dicho automotor, los agentes ministeriales conocieron que contaba con reporte de robo interpuesto el 27 de agosto del 2021, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

El detenido, junto con el vehículo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).