Detiene AEI a masculino buscado por violencia familiar en Santa Bárbara

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron mediante orden de aprehensión a Florencio A. C., de 39 años de edad, por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado amenazó con hacerle daño a su pareja sentimental por no querer darle dinero o su teléfono celular, en hechos registrados el 19 de abril del 2024, en el Rancho Agua Zarca, del municipio de Santa Bárbara.

Florencio A.C. fue detenido en la citada localidad y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

El trabajo de los investigadores ministeriales permite recabar las pruebas necesarias para poner ante la autoridad a los probables responsables de estos delitos que atentan contra las mujeres, a quienes se les garantiza protección y seguridad bajo los protocolos de género con que cuenta la justicia chihuahuense.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

