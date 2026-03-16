Detiene AEI a imputado por privación de la libertad y violación en Guadalupe y Calvo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Jesús M.C., persona de 22 años de edad que contaba con una orden a aprehensión por los delitos de privación de la libertad y violación, ambos con penalidad agravada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 03 de febrero de 2026, sorprendió a la víctima cuando se bañaba en el lecho de un arroyo en la localidad de Mesa de La Mole, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Asimismo, se la llevó por la fuerza a la localidad de Kuechi, en donde la mantuvo privada de la libertad y la agredió sexualmente, hechos por los que tres días después la víctima se quitó la vida ingiriendo veneno.

Jesús M.C. fue detenido en el lugar en donde cometió los citados delitos y fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia (FEM) formulará la imputación en su contra.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia a las víctimas de los delitos por razones de género y en aplicar el castigo en contra de quienes los cometen.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).