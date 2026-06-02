Detiene AEI a imputado por el delito de violencia familiar en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Roberto Bladimir G. H., persona que contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

La persona detenida, de 39 años de edad, aparece como probable responsable de hechos ocurridos en enero de 2023, cuando golpeó físicamente y despojó de su teléfono celular a su pareja sentimental, por haberlo denunciado por agredirla anteriormente.

Fue detenido en calles de la colonia Manuel Gómez Morín, y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia, le formulará imputación.

Con los trabajos y diligencias realizadas por esta representación social, se busca, además de castigar al agresor, brindar certeza y tranquilidad a las víctimas mediante la procuración de justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).