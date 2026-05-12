Detiene AEI a hombre en la Villa Juárez por ejercer violencia familiar

En apego a una indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Yosimar V. P., quien aparece como probable responsable del delito de Violencia familiar.

La orden de aprehensión girada en contra de esta persona, se le cumplimentó esta mañana en la colonia Villa Juárez en la ciudad de Chihuahua.

Fue puesto a disposición del Tribunal Especializado en Violencia de Género del Distrito Judicial Morelos, para ser llevado a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público, de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar, hará de su conocimiento que se le atribuyen actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)