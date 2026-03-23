Detiene AEI a dos masculinos por violencia familiar

Como parte de indagatorias a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de dos hombres por el delito de violencia familiar, en la ciudad de Chihuahua.

En la colonia Santo Niño, detuvieron a Gabriel Giovanni M. L., quien aparece como probable responsable del citado delito cometido en perjuicio de tres víctimas.

Mientras en la colonia Díaz Ordaz, detuvieron a Desiderio L. C., quien aparece como probable responsable del delito cometido en agravio de cuatro víctimas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevados a las audiencias en donde agentes del Ministerio Público de la Unidad de Violencia Familiar, formularán imputación en su contra por actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a las víctimas.