Detiene AEI a 2 hombres y 1 mujer por delitos contra la salud en la colonia Riberas del Sacramento

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, ayer sábado detuvieron en flagrancia a quienes se identificaron como Ángel R.H., de 28 años, Omar Antonio E.H., de 22 años y Reyna Samira R.N., de 23 años de edad, por delitos contra la salud

La detención de las citadas personas fue en las calles Río Colorado y Río Lena de la colonia Riberas de Sacramento, se les aseguró una bolsa de plástico transparente, que contenía un polvo blanco con las características de la cocaína, con un peso aproximado de 1.0 gramos.

En la acción policial, quedó en resguardo un vehículo marca Volkswagen, línea Jetta, de color gris, modelo 2012, con placas de circulación del estado de Chihuahua.

Las personas detenidas y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).