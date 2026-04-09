Detenido por quemar negocio que se negó a pagar extorsión

• Es señalado de provocar un incendio el fin de semana en un comercio de la colonia Zacatecas

• Un segundo implicado se encuentra inconsciente tras sufrir quemaduras por el ataque

Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Edwin R. y/o Michael G., por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometido en Ciudad Juárez.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, conocedor de la causa penal, otorgó el mandato judicial para detener al masculino de 38 años de edad, luego de que el Ministerio Público recabara datos de prueba que lo incriminan con los hechos registrados el pasado sábado 04 de abril, en los que previamente, junto con al menos otras tres personas y mediante la repartición de funciones para realizar actos de extorsión, realizaron una llamada telefónica a un comerciante local.

En ella, mediante la violencia moral le exigieron a la víctima el pago de 60 mil pesos por semana. Ante la negativa, la mañana del 04 de abril, se apersonaron en un local comercial de la colonia Zacatecas y/o Arroyo Colorado, en donde se encontraban cinco personas, dos de ellas menores de edad, y mediante la intimidación física y moral, amedrentaron a las víctimas para que entregaran el dinero, lo anterior mientras uno de los agresores rociaba de gasolina el lugar.

Una vez obtenido el dinero, que en ese momento estaba en la caja registradora, la misma persona que roció la gasolina le prendió fuego y huyeron del sitio.

Con el incendio que ocasionaron, dejaron a cuatro personas lesionadas, dos de ellas menores de edad.

Será en las próximas horas en las que Edwin R. y/o Michael G., será presentado ante la autoridad que lo requiere en la audiencia inicial para formularle imputación por el mencionado delito.

Cabe hacer mención que, por estos mismos hechos, se está a la espera de cumplimentar una orden de aprehensión en contra de un segundo involucrado, mismo que de acuerdo a las indagatorias, fue quien probablemente roció la gasolina y le prendió fuego al inmueble, sin embargo, debido a las lesiones por quemaduras con las que resultó tras la agresión, su estado de salud es delicado y se encuentra inconsciente.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).