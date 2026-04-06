Detenido por agredir a su hermana en la colonia Emiliano Zapata

Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvo a Rubén H. C., de 51 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión en su contra por el delito de violencia familiar.

Al detenido, se le imputan hechos ocurridos el 18 de febrero de 205, cuando llegó al domicilio de su hermana, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Parral, en donde causó daños y la agredió físicamente.

El presunto fue detenido este lunes 06 de abril en el referido sector y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia (FEM), formulará la imputación en su contra.

Los trabajos y diligencias realizados por esta representación social, buscan, además de castigar a los agresores, brindar certeza y tranquilidad a las víctimas mediante la procuración de justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).