Detenido por agredir a 3 familiares en la ciudad de Chihuahua

Derivado de investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a José Ricardo G. G., por su probable participación en el delito de violencia familiar cometido en agravio de tres víctimas.

La detención se realizó en la colonia Santo Niño en la ciudad de Chihuahua, donde fue puesto a disposición de la Juez de Ejecución que le requería.

Será en próximas horas que agentes del Ministerio Público de la Unidad de Violencia Familiar le harán de su conocimiento en el Distrito Judicial Morelos los hechos que se le atribuyen penalmente.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).