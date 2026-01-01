Detenido en flagrancia por robo de vehículos así como posesión de explosivo

El día de hoy primero de enero, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Noroeste, lograron la detención de quien se identificó como Leonardo M. M., de 30 años de edad, a quien se le aseguró lo siguiente:

• Un explosivo tipo granada de fragmentación.

• ⁠Un vehículo de la marca Nissan, tipo Sentra.

• ⁠Un vehículo de la marca Ford F250.

Cabe destacar que se solicitó y recibió el apoyo por parte de SEDENA para el debido aseguramiento y resguardo del explosivo a cargo del Batallón de Infantería.

Siendo puesto a disposición del Ministerio Público para la continuación de las investigaciones.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.