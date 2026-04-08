Detenido en Cuauhtémoc en posesión de vehículo con reporte de robo

• Investigan la posible utilización del automotor con características similares a un automotor en distintos hechos violentos

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, detuvieron en las calles Ricardo Flores Magón y Luis Echeverría, de la colonia Presidentes, a Eduardo C. T., de 41 años de edad, en posesión de un vehículo con reporte de robo.

Las acciones como parte del operativo de prevención y disuasión del delito permitieron ubicar un vehículo con características similares a un automotor que estaría involucrado en distintos hechos violentos.

Al marcarle el alto al conductor, se procedió a la revisión de los números de serie y el cotejo de la información a través de las diferentes plataformas de búsqueda lo que arrojó que contaba con reporte de robo en la ciudad de El Paso, Texas el 05 de junio del 2018.

La unidad de la marca KIA, línea Soul, modelo 2013, color crema, sin placas de circulación, así como el masculino que la tripulaba, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos, en coordinación con otras corporaciones e instituciones de Gobierno.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).