Detecta SSPE modalidad de sextorsión mediante videollamadas en redes sociales

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta a la ciudadanía, especialmente a padres de familia y jóvenes, tras detectar una modalidad de extorsión que utiliza perfiles falsos para obtener contenido íntimo y realizar chantajes económicos.

De acuerdo con los reportes ciudadanos recibidos, los delincuentes operan de la siguiente manera: utilizan perfiles falsos con fotografías atractivas en plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, videojuegos en línea o aplicaciones de mensajería; posteriormente, inician una conversación amistosa o romántica, dirigida principalmente a menores de edad y jóvenes.

Una vez captada la atención de la víctima, solicitan una videollamada privada de contenido íntimo, la cual es grabada sin su consentimiento. Tras la llamada, los agresores amenazan con difundir el video entre familiares, amistades y redes sociales, si no se realiza un pago mediante efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de regalo o criptomonedas.

Para prevenir ser víctima de este delito, la Unidad de Policía Cibernética recomienda no compartir, bajo ninguna circunstancia, fotografías íntimas o contenido sensible con personas desconocidas, así como revisar y reforzar la configuración de privacidad de las redes sociales propias y de los menores a su cargo.

En caso de ser víctima, se recomienda denunciar de inmediato el perfil, suspender toda comunicación con el agresor y conservar evidencias como capturas de pantalla, enlaces a perfiles y comprobantes de cualquier tipo. Si se trata de un menor de edad, es indispensable informar de inmediato a un adulto de confianza.

Ante cualquier duda o sospecha, la SSPE pone a disposición de la ciudadanía los siguientes canales de contacto:

Teléfono: 614-429-3300 ext. 10955

WhatsApp: 656-280-9562

Correo electrónico: ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx