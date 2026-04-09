Destruyen 6 mil plantas de amapola en Guadalupe y Calvo

Como resultado de las acciones de seguridad implementadas en la región sur de la entidad, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron y destruyeron un sembradío de amapola en el lugar conocido como Arroyo de Mesa Lisa, sección de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo.

En el lugar, el personal investigador localizó un predio con un área de mil metros cuadrados, en donde se encontraban seis mil plantas de amapola, de una altura de 120 centímetros, agrupadas de a seis plantas por metro cuadrado.

Conforme a los protocolos de actuación, los Agentes Ministeriales procedieron a la destrucción manual del enervante, registraron material gráfico, así como las coordenadas de donde se ubica el predio, para notificar al Ministerio Público de la Federación que realizará las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente en las acciones que permitan garantizar la seguridad, el orden y la paz de la ciudadanía.