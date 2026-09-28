Destape moreno-Sería Cruz-Santiago y “El Caballo”-El mensaje del Embajador de EU a Maru

Se acabó el suspenso. Este día, la dirigencia nacional de Morena que lidera Ariadna Montiel y la titular de la Comisión Nacional de Elecciones morenista, Citlalli Hernández, por fin revelarán los nombres de las personas que encabezarán las coordinaciones estatales de la 4T en los siete estados que faltaban, en donde por supuesto está incluido Chihuahua. Así que la atención estará centrada hoy en el World Trade Center de la CDMX, a donde fueron citados los ungidos y sus equipos de trabajo, y a decir de los malosos, el ungido para Chihuahua sería el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, pues según nos revelaron, desde ayer mismo comenzaron a salir varios camiones desde la fronteriza ciudad hasta la capital del país, con el objetivo de que sus simpatizantes estén presentes en el destape.

Según la agenda oficial de Morena, las designaciones serán de manera escalonada: a las 10 horas será la de San Luis Potosí; 11:30, Tlaxcala; 13 horas, Nuevo León; 14:30, Nayarit; 16 horas, Sonora; 17:30 horas, la de Baja California Sur y a las 19 horas, corresponderá la de Chihuahua, así que no conformes con que el suspenso se extendió durante semanas, también se extenderá durante todo este día, sin embargo, ya no pasa de este lunes para confirmar quién será el candidato de Morena a la gubernatura, y todo apunta a que sería Cruz.

Y es que fue precisamente ese resultado el que traía trabado el destape, pues tal parece que la senadora con licencia, Andrea Chávez, así como sus principales impulsores en la carrera por la gubernatura, los senadores Adán Augusto López y Javier Corral, no estaban conformes, y quizá nunca lo estarán, de que sea Cruz el ganador de la contienda interna, aun así, el proceso salió avante y será el alcalde con licencia de Juárez el que coordine los trabajos de la llamada “Defensa de la Cuarta Transformación”, por lo que también habrá qué ver cuál es la reacción del PT, pues aunque el jueves pasado la dirigencia nacional que preside Alberto Anaya, limó asperezas con Ariadna, lo cierto es que existe un sector petista que seguramente estará inconforme con el resultado y harán olas al respecto.

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Y mientras los morenos afinaban los últimos detalles para los destapes, el que anduvo en Ciudad Juárez al concluir la semana y el sábado que se fue, es el alcalde de Chihuahua capital y coordinador político estatal del PAN, Marco Bonilla, quien participó en el llamado Tech Day en la Torre Centinela y después se reunió con Líderes por Juárez, además de que participó en una pachanga que le organizó la diputada Xóchitl Contreras y ya para despedirse de la frontera número uno, Bonilla se aventó una carrerita para después regresar a la capital y supervisar los trabajos que se llevan a cabo en la Gaza Teófilo Borunda. Hoy Marco conocerá quién será su contrincante en la otra carrera, la de la gubernatura.

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Ya que andamos con las carreras por las candidaturas, la que no pasó inadvertida este fin de semana que se fue, es la reunión que sostuvo el secretario General de Gobierno y aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, Santiago de la Peña, con el dirigente estatal y diputado federal de Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, quienes compartieron una plática de sobremesa bastante comentada en un conocido restaurante muy grillo. Es así que en vísperas de que la dirigencia nacional panista aliste la manera en qué elegirá al abanderado por la Presidencia Municipal de Chihuahua, el tablero político a nivel local también se mueve, ya que ese encuentro entre Santiago y “El Caballo”, levantó especulaciones de una posible alianza que se pinte de azul con naranja, a sabiendas de que las más recientes encuestas, ponen a De la Peña como puntero por la candidatura del PAN.

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La que se llevó las palmas por parte del embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, es la gobernadora Maru Campos, a quien el diplomático estadounidense le dedicó un mensaje en sus redes sociales para reconocerle y aplaudirle su trabajo contra el crimen organizado. El Embajador destacó el trabajo de Maru y de su secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, luego del ataque que delincuentes realizaron en contra del helicóptero de la SSPE y en donde un agente resultó herido, esto en el corredor Coyame-Ojinaga, y es que a decir de Ronald Johnson, la chamba de Maru y Gil “está ayudando a que las comunidades de ambos lados de nuestra frontera sean más seguras”. Así que mientras al gobierno federal, Washington y Donald Trump les exigen combatir con mayor compromiso a los cárteles del narcotráfico, a la gobernadora de Chihuahua, la Embajada estadounidense reconoce ese combate.

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Quien estuvo muy arropado por la cúpula de su partido y sus colegas diputados de bancada y hasta los que no lo son, es el legislador local José Luis Villalobos, el cual rindió su Segundo Informe de Actividades Legislativas la noche del viernes. Así que ahí anduvieron el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez y sus compañeros de la fracción parlamentaria tricolor, el coordinador Arturo Medina y el expresidente del Congreso, Memo Ramírez; el diputado y dirigente estatal del Verde, Tavo Borunda; el diputado federal priista Noel Chávez y la presidenta del Poder Legislativo local, Joss Vega, así como el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix y el magistrado Andrés Pérez Howlet, quienes se tomaron la del recuerdo con Villalobos García, el cual un día antes volvió a confirmar que está a disposición del Revolucionario Institucional para lo que necesite en el proceso electoral del 2027, en especial para aparecer en la boleta.

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En vísperas del destape que hoy llevará a cabo la dirigencia nacional morenista respecto al coordinador estatal de la 4T, proceso interno en el que el Verde tanto a nivel nacional como local, apostaron por el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, el que continúa moviendo sus piezas en el tablero político estatal es el dirigente y diputado local del PVEM, Tavo Borunda, quien este fin de semana estuvo en la ciudad de Cuauhtémoc para tomar protesta y ratificar al Comité Directivo Municipal en esa localidad manzanera, pues aunque a nivel estatal, el partido del tucán irá en alianza con Morena por la gubernatura, en municipios y distritos locales, es posible que de nueva cuenta se lancen solos a la batalla electoral.