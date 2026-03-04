Destaca DSPM a Paola Carreón, nueva titular administrativa

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, destacó el trabajo de Paola Carreón, quien fue elegida como nueva subdirectora Administrativa de la DSPM, cargo que dejó Luis Terrazas Fraga, tras polémica de comentarios misóginos, los cuales la dependencia dejó claro que no tolerará.

Informó que, desde el inicio, se dijo que el perfil tenía que una persona que conozca el movimiento de la DSPM, ya que es una dependencia 24-7, 365 días.

Salas González puntualizó que la nueva subdirectora, ya atiende los casos de la nueva adquisición de ejemplares para el Grupo K9, así como de los uniformes a los policías entre otros asuntos que demanda su Departamento en la DSPM.

Cabe recordar que desde la semana pasada se tomó la decisión de este nombramiento, dejando claro que en la corporación se debe hacer un trabajo de calidad.