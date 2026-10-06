Destaca Arturo Medina cercanía y trabajo de Marco Bonilla; “alianza PAN-PRI va avanzando muy bien”

Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, destacó el perfil del ahora alcalde con licencia de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien este sábado tomará protesta como defensor de la Patria, la Famiia y la Libertad.

“Reconozco su trabajo, la cercanía con la gente, se va con la frente en alto. Es una persona trabajadora, una persona muy responsable, sobre todo una persona cercana a la gente y que, sobre todo, tendrá la oportunidad de recorrer el estado”, manifestó Medina Aguirre después de que ayer le fue otorgada la licencia a Bonilla Mendoza.

“Y como lo vuelvo a repetir, el tema de la alianza está en manos de las dirigencias estatales, es un tema prioritario y va avanzando muy bien”, agregó el líder de la bancada del Revolucionario Institucional.

Ayer, Marco Bonilla Mendoza solicitó licencia como alcalde de Chihuahua capital, pues este sábado 10 de octubre, tomará protesta como defensor de la Patria, la Familia y la Libertad, lo que significa que será el candidato del PAN a la gubernatura, y en caso de que se concrete la alianza con en el PRI, también sería el abanderado del partido tricolor.